Die beiden Entertainer Andy Lee Lang und Werner Auer gehen in diesem neuen gemeinsamen Projekt ihren musikalischen Vorlieben nach und so gibt es ein wahres Feuerwerk an Hits von Showgiganten wie Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Elvis Presley, Tom Jones und Musicalevergreens aus Shows wie Jesus Christ Superstar, Grease, Cats und König der Löwen. Das gemeinsame Konzert „From Broadway to Las Vegas“ ist einerseits eine Musikalische Reise in die Vergangenheit und andererseits spielen die beiden musikalische Genres, die sie sehr prägen.

Neben dem erwarteten musikalischen Feuerwerk werden die beiden Vollblutmusiker aber auch ihre Liebe zur Comedy ausleben und sich Genreüberschreitend so manches Duett und unterhaltsame Wort an den Kopf werfen. „Wir singen und blödeln gemeinsam“, meint das „Zweier-Rat Pack“. „Mit dem Konzert können wir aus unserem normalen Programm ausbrechen, denn wir singen Titel, die es im regulären Programm nicht gibt“, erzählt Andy Lee Lang. Werner Auer ergänzt: „Wir leben und punkten mit einem großen Repertoire, nichts bringt uns aus der Ruhe.“ Nachdem sich die beiden bereits 25 Jahre kennen, treten sie nun am 25. November im Berghotel Tulbingerkogel gemeinsam auf.

Infos & Karten

Beginn VIP-Empfang um 17 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr.

VIP-Package inkl. 4-Gang-Menü und anschließendem Künstlerempfang 130 € pro Person, Kategorie 2: pro Person 45 €.

Karten bestellen per E-Mail unter mvm@donaukultur.com.