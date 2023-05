Viel Applaus für Blasmusik Großweikersdorf-Ruppersthal

Der Blasmusikverein Großweikersdorf-Ruppersthal begeisterte mit seinem Konzert „Filmmusik meets Operette“ in der Halle der Familie Gregshammer in Großwiesendorf die über 400 Besucherinnen und Besucher. Nach der Begrüßung durch Obmann Siegfried Leber übernahm Joachim Celoud in bewährter Weise die Moderation. In der ersten Hälfte spielte die Blasmusik unter der musikalischen Leitung von Jürgen Sklenar unter anderem bekannte Filmsoundtracks aus Back to the Future, The Good, the Bad and the Ugly sowie Harry Potter und die dazu passenden Filmausschnitte.

Der Einzugsmarsch aus „Der Zigeunerbaron“ war der Startschuss für den Operettenteil, in dem der international bekannte, aus Großweikersdorf stammende Tenor Oliver Ringelhahn gemeinsam mit dem Blasmusikverein die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Melodien von Lehár und Benatzkys Weißen Rössl mitreißen konnte. Die äußerst gelungenen Gesangsstücke führten genauso wie die Walzerklänge aus Hereinspaziert und den Ballsirenen zu tosendem Applaus.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.