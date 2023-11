Trio MIT „music in touch“ sorgte für berührende Momente

Das zahlreiche Publikum saß beim Konzert von Trio MIT „music in touch“ im Halbkreis um die Musiker und erlebte damit hautnah, mit welcher Hingabe die drei Musiker ihre Kompositionen spielten. Die Stücke erzählten Geschichten und ließen die Zuhörerinnen und Zuhörer das exzellente musikalische Schaffen erspüren.

Mit der Oud brachte Orwa Saleh besondere Klangtöne in die Kompositionen, sowohl gefühlvoll als auch temperamentvoll von Christoph Cech am Bösendorfer-Flügel begleitet und Andreas Schreiber faszinierte mit seiner Geige. Ob Jazz oder Blues, eine Musik für jedes Publikum, wie man am Applaus leicht erkennen konnte. Die drei Musiker treten seit fünf Jahren gemeinsam vor das Publikum. Zum Auftritt in Tulln sagt Christoph Cech: „Das Konzert in Tulln wird uns durch den freundlichen Empfang und die besondere Örtlichkeit in Erinnerung bleiben“.

Am Freitag, 15. Dezember, erwartet die Gäste im Atrium eine Lesung „In der Hölle ist ständig Weihnachten“ mit Cornelius Obonya und dem Ensemble Wild mit Texten von Joachim Ringelnatz, Karl Valentin, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Loriot sowie Ohrwürmer aus der Film- und Musikgeschichte. Karten an der Abendkasse, freie Platzwahl.