Tullner Gesangverein weckte Träume und Sehnsüchte

„Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch musikalischen Welten und träumen Sie mit uns!“, schrieb der Tullner Gesangverein La Musica in seiner Einladung zum Konzert „Träume und Sehnsüchte“ im Atrium Tulln.

Der Chor unter der hochmusikalischen und hochkonzentrierten Leitung von Marc Spörri begeisterte dann auch mit seiner musikalischen Bandbreite, die sich vom Volkslied über Schlager und Musical bis zur Klassik spannte. Am Klavier begleitete Günther Kühlmayer, der auch durch das Programm führte.

Gestartet wurde mit „Any Dream Will Do“ aus dem Musical „Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat“ von Andrew Lloyd-Webber gefolgt von „Der Lindenbaum“ von Franz Schubert.

Ehrenchorleiter Peter Herbist, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feierte, brillierte als Solist mit „Ich liebe dich“ von Ludwig van Beethoven.

Ein weiteres beeindruckendes Solo gab Gabriele Fleissner mit „O mio babbino caro“. „Eine Arie aus der Oper Gianni Schicci von Giacomo Puccini, in der Lauretta ihren Vater Gianni Schicci anfleht, einer Heirat mit ihrem Geliebten Rinuccio zuzustimmen, widrigenfalls sie sich in den Arno stürzen würde“, erklärte Kühlmayer.

Das Ensemble La Musica – Elisabeth Dobart, Gabriele Fleißner, Johanna Lukas, Andrea Roth und Susanne Biack - eröffnete den zweiten Teil des Konzerts mit „Lady Sunshine and Mister Moon“. Nach sieben weiteren Liedern belohnte der langanhaltende Applaus des Publikums den Chor für seine intensive Probenarbeit und für ein gelungenes Konzert.

So folgten noch zwei Zugaben: „Vielen Dank für die Blumen“ und „Wien, Wien, nur du allein“, das in der zweiten Strophe zu „Tulln, Tulln, nur du allein“ wurde.