Konzert „Waves On Fire LIVE“

Ulrike Fischer, Elias Tiefenbacher, „Klausio“ Klaus Fischer, „Sarance“ Sara Fischer, Felix Urbanek, Valentin Ak, David Wörgötter, Clara Fischer-Herlt bei "Waves On Fire LIVE". Foto: Otto Sibera, Otto SIBERA

D er Entertainer Louie Austen kündigte gemeinsam mit der Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer die „Waves On Fire LIVE“ bei Friedel Gastro am Altarm in Greifenstein an. Die Band rund um „Sarance“ Sara und „Klausio“ Klaus Fischer sorgten wieder für gute Vibes.

Das Resultat: Ein Querschnitt ihrer Songs, gespielt von hochkarätigen Musikern. „Sarance“ Sara und „Klausio“ Fischer Vocals, Valentin Ak Bass, David Wörgötter Gitarre, Elias Tiefenbacher Keyboard, Felix Urbanek Drums. Die Jung-Künstlerin Clara Fischer-Herlt, gefiel mit ihrem Saxofon-Auftritt. Es gab tanzfreudigen Grooves, und catchy Lines zum Mitsingen. Einfach eine hotte Party am Wasser und Summerfeeling, nicht nur wegen der Spätsommer-Temperaturen.