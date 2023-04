Zwentendorfer Kultur-Highlight: Blasmusik mal anders

Am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr, lädt der Musikverein Zwentendorf zum Konzert ein. Frisch motiviert durch den Bezug des neu errichteten Musikheimes in Zwentendorf hat der Musikverein ein sehr ambitioniertes Programm einstudiert. Abseits von den Wurzeln der Blasmusik mit Polka, Walzer und Marsch geht es diesmal in Richtung Musical, Hits der 80er und einer Abfahrt auf der Kitzbüheler Streif. Eben Blasmusik Mal Anders. Es wird auch ein Gastauftritt des Orchesters A Ton O>Z< der Musikschule erwartet.

