Die Musikklasse 1b besuchte mir Ihrer Klassenvorständin Maria Pichlmayr am Nationalfeiertag ein tolles Konzert der Musikreihe „Musik erleben“. Das großartige Vokalensemble „zwo3wir“ gastierte im Atrium in Tulln, wo die Schülerinnen und Schüler erleben durften, was mit der eigenen Singstimme alles möglich ist.