Blasmusik Heiligeneich stellte Können unter Beweis.

Die Blasmusik Heiligeneich stellte heuer in Grafenwörth im Bezirk Krems ihr Können bei der Konzertmusikbewertung unter dem Motto „Einzeln sind wir Töne, gemeinsam sind wir Musik“ unter Beweis. Das 44-köpfige Orchester spielte unter der musikalischen Leitung von Maximilian Weninger die Konzertstücke “Vivat” und „Wings to Fly” in der Stufe B. Bewertet wurden die Stücke von einer dreiköpfigen Jury, wo die Kriterien Tempo, Rhythmus, Zusammenspiel, Klangausgleich und Stil-Empfinden bewertet wurden. Die Blasmusik Heiligeneich erreichte dabei 90,5 von 100 möglichen Punkten und freute sich sehr über diesen Erfolg. Bei dieser Konzertmusikbewertung waren erstmals auch Jungmusiker dabei und konnten mit Nervenkitzel eine wertvolle musikalische Erfahrung sammeln.

Vorbereitungen für das geplante Schlosshofkonzert der Blasmusik Heiligeneich in Atzenbrugg am Samstag, 3. Juni, laufen bereits. Neben vielen Highlights werden die Blasmusiker auch die beiden Wertungsstücke spielen.

