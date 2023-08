Schubert-Matinee und -Serenade auf Schloss Aumühle

Die Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich präsentieren von 1. September bis 29. Oktobereinen insgesamt zehn Konzerte umfassenden prominent besetzten Konzertzyklus mit international gefragten Künstlerinnen und Künstlern. Das zweite Konzert, die Schubert-Serenade,findet am Sonntag, 3. September, wieder in Atzenbrugg statt. Aufgrund der Renovierungsarbeiten im Schubertschloss Atzenbrugg, das 2024 mit seiner Gedenkstätte in neuem Glanz erstrahlen wird, weicht man in dieser Saison ins benachbarte Schloss Aumühle aus. Auch dieses war ein beliebter Aufenthaltsort der „Schubertianer“ während ihrer Landpartien nach Atzenbrugg.

Sopranistin Ildiko Raimondi singt am Sonntag auf Schloss Aumühle in Atzenbrugg. Foto: Michael Poehn

Zur Aufführung kommen werden Lieder des Genius Loci Franz Schubert sowie berühmte Melodien des austroamerikanischen Komponisten und Violonisten Fritz Kreisler. Sopranistin Ildiko Raimondi, Publikumsliebling der Wiener Staatsoper, Kammersängerin und Universitätsprofessorin am Mozarteum wird das Publikum mit Intensität und Facettenreichtum in den Bann ziehen. Begleitet wird sie von einem nicht minder kongenialen Duo: Violoinvirtuose und Kammermusiker Daniel Auner, Geiger des Wiener Mozarttrios sowie des Aunerquartetts und Dirigent des Mödlinger Symphonischen Orchesters, und Andrea Linsbauer am Klavier, die als einfühlsame Liedbegleiterin und Chordirigentin als Pianistin sowohl im Inland als auch international gefragt ist.

Die Matinee beginnt um 10 Uhr, die Serenade um 16 Uhr. Info: www.serenadenkonzerte.at