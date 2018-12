Die Kultur.Region.Niederösterreich veranstaltete einen Adventempfang und Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber bestätigte dabei die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Atzenbrugg.

In gemütlicher Atmosphäre blickten Vertreter der Gemeinde, der Vereine und viele Kulturschaffende auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Der Blick in die Zukunft stand im Fokus der Veranstaltung. Seit bereits 20 Jahren engagiert sich die Kultur.Region.Niederösterreich, die bis 2008 noch Volkskultur genannt wurde, gemeinsam mit der Marktgemeinde für eine erfolgreiche Kulturarbeit in der Region.

Der Firmensitz befindet sich bereits in St. Pölten und nun übersiedeln auch die letzten acht Personen in die Landeshauptstadt. „Mir tut es leid, dass vieles abgewandert ist. Aber wir werden den Schlossgarten für Seminare zur Verfügung stellen“, so Bürgermeister Ferdinand Ziegler.

Lammerhuber bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit und bekräftigte eine Kooperation mit der Gemeinde für weitere 25 Jahre. Im März 2019 soll der Standort Atzenbrugg als modernes Seminar- und Ausbildungszentrum eröffnet werden.