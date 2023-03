Mit Uber um fünf Euro nach Hadersfeld

Es ist österreichweit die erste derartige Kooperation: Das Klosterneuburger Stadttaxi ist über Uber zu buchen. Und fährt sogar ins Gemeindegebiet St. Andrä-Wördern.

Ab sofort können Uber-Nutzerinnen und Nutzer von den Umstiegsknoten Klosterneuburg-Weidling und Klosterneuburg-Kierling um einen von der Stadt geförderten Pauschalpreis von fünf Euro ihre Fahrt in ganz Klosterneuburg und nach Hadersfeld in der Uber-App bestellen. So soll die „Letzte Meile“ überwunden werden.

Also jener Weg zu der nächsten Bus- oder Bahnstation, der für Einwohnerinnen und Einwohner außerhalb des Stadtzentrums oft nur mit dem eigenen Auto oder zu hohen Kosten möglich ist. Mit dem Pilotprojekt gibt es nun eine Alternative: zum Fixpreis und an sieben Tagen die Woche zwischen 19 und 1.30 Uhr. „Ich freue mich, dass wir bei Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und auch bei Taxi Glück auf offene Ohren gestoßen sind und nun gemeinsam ein attraktives und modernes Mobilitätsangebot auf den Weg bringen konnten", erklärt Martin Essl, General Manager von Uber Österreich.

Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) und Gemeinderat Johannes Kehrer (PUK, Plattform Unser Klosterneuburg), der als Verkehrsstadtrat die Lösung verhandelt hat, hoffen mit dem Zusatz-Angebot vor allem junge Menschen anzusprechen.

„Das war auch für uns neu, wir mussten erst schauen, wie wir das technisch realisieren“, gibt Uber-Österreich Manager Martin Essl zu. Doch dann ging es gleich schneller als gedacht, und das Pilotprojekt geht in Klosterneuburg und Hadersfeld an den Start. Nicht das letzte, wenn es nach Essl geht: „Unser Ziel ist die Reduktion der Nutzung privater Pkw, und dass sich mehr Menschen gar kein Auto mehr anschaffen.“ Dazu hofft der Uber-Chef auf weitere Gemeinden als Partner: „Gerade kurze Strecken zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind eine Lücke, die wir mit Mobilitätsangeboten wie Uber schließen können.“

Uber, Stadttaxi und das Taxi-Unternehmen Glück kooperieren. Foto: Uber

