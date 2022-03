Postlösung in Sieghartskirchen gefunden

Nach mehreren Gesprächen zwischen Post und Gemeinde ist es nun fix: Ab Ende April sichert die Marktgemeinde Sieghartskirchen mit einem Post Partner die Post Services im Ort und beerbt damit die Postfiliale, die nicht mehr kostendeckend zu führen gewesen ist. Der Übergang findet nahtlos statt.

Bürgermeisterin Josefa Geiger hat sich besonders für den Erhalt des Post Standortes eingesetzt und somit werden künftig sämtliche Postdienstleistungen sowie die Services der bank99 in der gemeindeeigenen Bücherei angeboten.

Die Post freut sich über eine gute Lösung: „Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde, unsere Services werden künftig von den kundenfreundlichen Mitarbeiter*innen an einem tollen, barrierefreien Standort angeboten werden. Ein echtes Plus für die Bevölkerung in Sieghartskirchen.“, so Adam Christian, Leiter des niederösterreichischen Post Partner Managements.

