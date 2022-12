Kopf an Stein gestoßen Polizist zog stark unterkühlten 77-Jährigen aus Gartentümpel in Tulln

Lesezeit: 2 Min CW Christa Wallak

Foto: Franz Libal

E in 77-jähriger Dauercamper verletzte sich beim Sturz in seinen Gartenteich am Kopf, versank bis zum Bauch im Wasser und konnte sich selbst nicht befreien. Ein Polizist rettete den stark unterkühlten Mann.