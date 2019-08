Laut der letzten Abrechnung gingen 137.407 m³ Wasser in der Marktgemeinde verloren. Hauptsächlich betrifft es Sieghartskirchen und Ollern.

Gregor Wallner (FPÖ) verlangte Einsicht in die Protokolle der Wasserzähler: „Es kann digital ausgelesen werden. Ich möchte sehen, wie viel Wasser, an welcher Stelle, stündlich in der Nacht entnommen wird.“ Das zeige, ob es sich um ein Leck in einer Leitung, oder eine illegale Entnahme handle.

Bürgermeisterin Josefa Geiger (ÖVP) hielt dem entgegen, dass „das bereits gemacht wird, so hat man den Grund für den Verbrauch gesehen.“ Auch neue Plomben auf Hydranten seien verschwunden. Für Andreas Spanring (FPÖ) ist das Geld hier ausschlaggebend: „Das sind in etwa 165.000 Euro Verlust, das müssen wiederum die Bürger bezahlen.“

Ablesungen sind im September geplant

Er betonte, dass ein hoher Schwund bereits das dritte Jahr in Folge verzeichnet wird. Spanring: „Da hätte man schon längst externe Firmen und die EVN einbeziehen sollen.“

Geiger kündigte für September Ablesungen in den Haushalten an: „Wir werden dem mit einer konzessionierten Firma nachgehen, die Erfahrung mit derartigen Fällen hat.“

Die Bestellung des Biosphärenparkbotschafters sorgte bei der FPÖ für Wellen. Andreas Spanring: „Es wäre nett gewesen, wenn die Fraktionen vorher informiert gewesen wären. Das war auch schon bei der Bestellung des Sicherheitsgemeinderates so.“ Bürgermeisterin Geiger bezog sich auf die Sitzung des Gemeindevorstandes, der den Wahlvorschlag einbrachte: „Ich bin gegen das Drüberfahren. Ich habe gebeten zu überlegen, niemand hat einen Vorschlag gebracht.“ Andreas Thomaso (ÖVP) wird das Amt übernehmen.