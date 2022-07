Tullner AgroBiogel bei Wettbewerb ausgezeichnet

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Beim „kreativ in die Zukunft“-Wettbewerb stellten niederösterreichische Betriebe ihre Kreativität und Innovationskraft unter Beweis. Die Wirtschaftskammer NÖ kürte Gewinner in fünf Kategorien - sie durften sich jeweils über 2.500 Euro Preisgeld, gestiftet von der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG, freuen.

In der Kategorie „Produktentwicklung und Dienstleistung“ zeichnete die Jury die Tullner AgroBiogel GmbH für ihr innovatives ,AgroBiogel‘ aus. Das biologische Gel erhöht das Wasserhaltevermögen, die organische Substanz und die Fruchtbarkeit des Bodens. Damit wandelt es unproduktive Flächen wie Sandböden in produktive Nutzflächen um. Mit Hilfe des AgroBiogels überstehen Pflanzen selbst längere Trockenperioden. So können Pflanzenzüchter, Gärtner und Landwirte bis zu 40 Prozent Wasser, sowie Energie und Arbeit sparen.

Wolfgang Ecker, Präsident der WKNÖ, meinte: „Kreativ, innovativ und tatkräftig: So präsentieren sich die Teilnehmer. Solche Vorzeigebetriebe brauchen wir in Niederösterreich mehr denn je, denn sie sind ein entscheidender Faktor für den weiteren Erfolg unseres Wirtschaftsstandortes. Auch in diesem Jahr bin ich mehr als begeistert - ich gratuliere allen Gewinnern und Nominierten zu ihren herausragenden Projekten.“

