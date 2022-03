Tullner Betriebe bangen um Kollegen in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine sorgt für Entsetzen. Immerhin liegt die Stadt Lemberg (ukrainisch Lwiw), einer der zahlreichen Kriegsschauplätze, nur rund 800 Kilometer - acht Stunden Autofahrt - von Tulln entfernt.

Die Bestürzung über die Ereignisse wird noch größer, wenn Schwesterunternehmen involviert werden könnten.

„Wir beobachten die Situation sehr genau und sind auf verschiedene Krisenszenarien vorbereitet.“ Agrana-Pressesprecher Markus Simak

Management und Belegschaft der Tullner Zuckerfabrik sorgen sich um 600 Kolleginnen und Kollegen. Agrana ist seit 1997 in der Ukraine tätig.

In Vinnitsa, 300 Kilometer südwestlich von Kiew, verarbeitet der Konzern Früchte zu Fruchtzubereitungen für die Molkereiindustrie sowie zu Fruchtsaftkonzentraten für Getränkehersteller. Daneben betreibt Agrana im ukrainischen Luka einen eigenen landwirtschaftlichen Produktionsbetrieb für Früchte für den regionalen Frisch- und Verarbeitungsmarkt.

„Wir beobachten die Situation sehr genau und sind auf verschiedene Krisenszenarien vorbereitet. Wir haben einen Krisenstab aufgesetzt, um auf weitere Entwicklungen schnell reagieren zu können – natürlich mit Priorität für die Sicherheit und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, informiert der Agrana-Pressesprecher Markus Simak.

„Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat immer oberste Priorität.“ Heinz Flatnitzer, Geschäftsführer der Biomin-Konzernmutter DSM Austria GmbH

Die Produktion war vorübergehend stillgelegt. Über die weitere Vorgangsweise wird je nach aktueller Lage entschieden. „Wo notwendig werden Lieferpläne angepasst“, ergänzt Simak.

Auch das Biomin Research Center Tulln, hat eine kleine Niederlassung in der Ukraine. Heinz Flatnitzer, Geschäftsführer der Konzernmutter DSM Austria GmbH, sagt: „Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat immer oberste Priorität. Obwohl unsere Aktivitäten in der Ukraine begrenzt sind und unser geschäftliches Engagement gering ist, unterstützen wir unsere sieben Kolleginnen und Kollegen mit ihren Familien, die dort leben. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihnen und haben Pläne vorbereitet, die auf die jeweiligen Umstände und ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind.“

Im Bezirk finden Solidaritätskundgebungen statt und starten Spendenaktionen.

Spendenaktionen und Lichter-Prozession

In der Tullner Pfarrkirche St. Stephan können in einem eigenen zweckgebundenen Opferstock im Mittelgang Spenden abgegeben werden. „Wir wollen den Menschen in der Ukraine konkret helfen“, erklärt Pfarrer Christoph Kowalski. „Das Geld kommt direkt einem Dorf in der Ukraine zugute.“

Am Donnerstag, 3. März, ist um 18 Uhr Abendmesse, im Anschluss findet eine Lichter-Prozession zur Pestsäule am Hauptplatz statt. Dort werden auch ukrainische Landsleute, die in Tulln leben, zu Wort kommen.

In der Pfarrkirche Heili- geneich hielt Pfarrer Robert Wajda bereits einen Andachtsgottesdienst für den Frieden. Viele Gemeindebürger zeigten Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Zusammen mit der Marktgemeinde Atzenbrugg sammelt die Pfarre Sachspenden für Frauen und Kinder, die nach Österreich flüchten, und für verwundete Männer in den Krankenhäusern in der Ukraine: Hygieneartikel und Kleidung, Decken, Polster, Schlafsäcke, FFP2-Masken.

Abgabestelle ist bis 3. März Firma Eder, Heiligeneich, Wiener Landstraße 9, von 8.30 bis 12 Uhr. Durchgeführt wird die Sammlung von der gebürtigen Ukrainerin Nataliia Lang, die in Heiligeneich lebt.

Geld kann an die Griechisch-katholische St. Barbara Kirche (IBAN AT06 6000 0000 0731 1709, Verwendungszweck: Ukraine) gespendet werden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden