Bezirk Tulln: Weniger Einbrüche, starker Anstieg bei Internet-Delikten

„Liegt es am Bezirk und seinen Bewohnern oder an der Arbeit der Polizei? Vielleicht an beidem ein bisschen“, vermutet Josef Gurschl vom Bezirkspolizeikommando Tulln. Während die Gesamtkriminalität in Niederösterreich um 15,9 Prozent zulegte, waren es im Bezirk Tulln lediglich 10 Prozent. Von 3.922 Straftaten konnten im Vorjahr immerhin 2.056 geklärt werden, was einer Quote von 53,8 Prozent entspricht. Zum Vergleich: 2021 waren es 1.967 von 3.473 (56,6 %), im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 1.873 von 3.925 (47,7 %).

Ganz aktuell: Einbruchsbeute unmittelbar sichergestellt

Apropos Erfolg: Just in der Nacht vor der Präsentation der Statistik war in St. Andrä-Wördern in zwei Wohnhäuser eingebrochen worden. Doch der Polizei gelang es, einen der beiden Täter noch in der Nähe zu verhaften. Der Zweite flüchtete zunächst in einem weißen Kastenwagen. Doch wenige Stunden später konnten Exekutivbeamte den Wagen samt Beute (unter anderem zwei Motorräder und wertvolle Werkzeuge) in Kritzendorf sicherstellen. Nur der zweite Täter ist nach wie vor unbekannt und flüchtig. So brandaktuell dieser Vorfall ist, entspricht er gleichzeitig nicht dem Trend. Denn die Zahl der Wohnhaus-Einbrüche ist konstant niedrig (41 im Vergleich zu 40 im Jahr 2020; im 2019 waren es noch 100 gewesen).

Alle zwei Tage ein Betretungs- und Annäherungsverbot

Einen konstanten Aufwärtstrend verzeichnen Exekutive und Behörde hingegen bei der Gewaltkriminalität. Hier stieg die Zahl der Straftaten von 508 (2019) über 530 (2021) auf zuletzt 594 an. Konstant hoch ist hier allerdings auch die Aufklärungsquote (von 85 bis 93 %). Positiv: Gewalt in der Privatsphäre war zuletzt rückläufig: Von 190 im Jahr 2021 sank die Zahl der Straftaten auf 157. „Leider bedeutet das trotzdem, dass wir etwa alle zwei Tage ein Betretungs- und Annäherungsverbot aussprechen müssen“, erklärt dazu Bezirkshauptmannstellvertreterin Renate Giller-Schilk. Außerdem spielt das Thema „Gewalt“ mit den Delikten der Nötigung und der gefährlichen Drohung auch in den boomenden Kriminalitätsbereich schlechthin hinein: der Internetkriminalität.

Selbstschutz hilft am effektivsten gegen Phishing-Versuche

Wurden in diesem Sektor 2019 „nur“ 253 Straftaten verzeichnet, so waren es im Vorjahr bereits 489. Die Aufklärungsquote ist hier mit 22 bis 35 Prozent vergleichsweise gering, was leicht erklärt ist: Die Täter bzw. wahren Drahtzieher sitzen meist im (auslieferungssicheren) Ausland, was die Polizeiarbeit trotz grenzüberschreitender Zusammenarbeit weiter erschwert. „Aber grundsätzlich ist auch unsere Seite immer besser geschult. Außerdem wird hier sehr koordiniert vorgegangen“, sagt Bezirks-IT-Ermittler Stefan Kübl. Er mahnt allgemein zur Vorsicht, denn: „Es sind keineswegs nur ältere Menschen, die von Online-Betrügereien und Ähnlichem betroffen sind.“ Phishing-Mails und -Kurznachrichten werden immer glaubwürdiger und raffinierter formuliert. Selbstschutz sei immer noch die beste Prävention. Die Polizei bietet daher auch entsprechende Beratungen für Private und Vereine an. Weitere Informationen dazu unter Tel. 059133.

