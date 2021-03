Klassische Straftaten, wie Einbruch und Ladendiebstahl, sind laut jüngst veröffentlichter Kriminalitätsstatistik allgemein rückläufig. Dafür explodiert förmlich die Zahl der über das Internet verübten Betrügereien. Die angezeigten Fälle haben sich in diesem Bereich auch im Bezirk mehr als verdoppelt. Wobei man mit einer nicht zu geringer Dunkelziffer rechnen muss.

Im Großen und Ganzen war 2020 ein eher ruhiges Jahr für die Polizei.

Dass es bei den Eigentumsdelikten einen „signifikanten“ Rückgang gegeben hat (von 100 im Jahre 2019 auf 64 im Jahr darauf) führt Chefinspektor Josef Gurschl einerseits auf den Lockdown zurück. „Da Urlaub machen kaum möglich ist, und jeder zuhause ist, sind auch kaum Einbrüche zu verzeichnen.“ Andererseits sind er und Bezirkskommandantin Sonja Fiegl überzeugt, dass die Mitarbeit der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung war und ist.

Fiegl: „Miteinander aufeinander aufpassen“

„Die Menschen fühlen sich sicher und vertrauen uns, sind daher zu echten Partnern geworden“, freut sich Fiegl über das erfolgreiche „Miteinander“, „ich hoffe, dass das auch nach Corona so bleibt.“

Die Zahl der Kellereinbrüche ist um 65,7 Prozent auf gerade einmal 12 gesunken, im Jahr vor Corona zählte man noch 35.

Fahrraddiebstähle gab es 2020 um 34 Prozent weniger als 2019 und als erfreulich wird auch der Rückgang an Jugendstraftaten bezeichnet.

Einen gewaltigen Anstieg gab es bei den Straftaten innerhalb der Familie. Waren es 2019 14, mussten im Corona-Jahr 2020 satte 150 Betretungsverbote verhängt werden.

Was die Verstöße gegen Corona-Vorschriften betrifft (so versammeln sich etwa bei Schönwetter in der Innenstadt Gruppen vor bestimmten Lokalen), setzt die Polizei auf aufklärende Gespräche.