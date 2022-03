Verdächtigte Fahrraddiebe in Sieghartskirchen festgenommen

Werbung

Das Landeskriminalamt Salzburg wies ihnen 43 Einbrüche oder Einbruchsversuche nach, den Wert der Beute bezifferte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit 115.000 Euro. Das Trio wartet in der Justizanstalt Salzburg auf den Prozess.

Die Ungarn reisten jeweils am Abend in Österreich ein, knackten hier Kellerabteile oder Fahrrad-Abstellräume auf und stahlen E-Bikes, teure Fahrräder und E-Scooter. Noch in derselben Nacht fuhren sie mit der Beute wieder zurück nach Budapest. Die Straftaten ereigneten sich in der Zeit vom 8. Juli bis 26. Oktober. Bei ihren Ermittlungen arbeiteten die Salzburger Kriminalisten mit Kollegen in Ober- und Niederösterreich sowie der Steiermark zusammen.

Zwei Verdächtige wurden in Sieghartskirchen (Bez. Tulln) festgenommen, den dritten verhaftete die ungarische Polizei in Budapest aufgrund eines EU-Haftbefehls und lieferte ihn nach Salzburg aus. Die Männer bestreiten die ihnen zur Last gelegten Straftaten.

