Gastro in der Region Wagram: Kontinuität als Erfolgsrezept

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Viele Betriebe im Gastgewerbe kämpfen derzeit mit einem akuten Mitarbeitermangel. Nicht so Toni Mörwald, der sein Stammlokal in Feuersbrunn betreibt: „Wir haben während der Pandemie alle unsere Mitarbeiter gehalten.“ Dies sei zwar nicht einfach gewesen, da die Förderung der Kurzarbeit die rund 300 Schließtage nicht kompensieren konnte.

Es sei aber nicht verwunderlich, dass man keine neuen Angestellten findet, wenn man bei der ersten Krise die Belegschaft kündigt, erklärt der Koch des Jahres mit kritischem Blick auf die Branche. Durch seine breit gefächerten Geschäftsfelder sieht Mörwald aber auch, dass er einen Vorteil gegenüber vielen anderen Betrieben hat: „Nur wenn man übers ganze Jahr denkt und nicht nur Saisonstellen anbietet entwickelt sich ein Gefühl der Zugehörigkeit zum Betrieb.“ Auch sonst sieht der Spitzenkoch viele Vorteile gegenüber dem klassischen Dorfwirtshaus, da Gäste bereit seien, weiter anzureisen und er nicht auf Laufkundschaft angewiesen sei.

Kurt und Maria Maurer vertrauen auf ihre Stammgäste. Foto: Grolig

Kurt Maurer, der ein Landgasthaus in Großweikersdorf betreibt, kann das nicht bestätigen. „Wir haben den Vorteil, dass die meisten unserer Gäste Stammkunden sind.“ Diese würden auch eher verstehen, dass die Preise angepasst werden mussten. Allerdings, so merkt der passionierte Wirt an, würde dadurch nur ein Teil der Mehrkosten abgedeckt.

Was die Mitarbeiter betrifft, wählte man in der Pandemie einen ähnlichen Ansatz wie Mörwald. „Wir konnten alle Mitarbeiter halten.“ Möglich war das durch das Angebot von to-go Menüs und die Belieferung von Kindergarten und Schule.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.