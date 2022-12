Licht ins Dunkel: 59.000 Euro Spenden für das Tullnerfeld

Werbung

Bei der 11. Künstlergala der Donaukultur KG im Berghotel Tulbingerkogel präsentierten großartige Künstler ihre Kunst und unterstützen so – gemeinsam mit knapp 220 Gästen – Licht ins Dunkel für das Tullnerfeld. Den Beginn der Gala machte der Jungstar Julian Walder, der mit seiner Violine das Publikum bezauberte. Ebenfalls mit dabei waren die Saxophonistin Daniela Krammer, Musiker Mario Berger, Willy Dussmann, Niddl, Robert Lehrbaumer am Klavier, Celine Roscheck, Christoph Hornstein mit Tochter Lea, das Bandy Janoska Trio sowie Adi Hirschal.

Am Ende des Abends konnte eine beeindruckende Gesamtspendensumme von 59.000 Euro an Licht ins Dunkel übergeben werden. Präsident von Licht ins Dunkel Kurt Nekula dankte: „Die Anfragen auf Soforthilfen waren noch nie so hoch wie heuer.“ Auch Franz Müllner (Donaukultur) war überwältigt von der Spendensumme: „Mit unserer Aktion unterstützen wir unter anderem den Soforthilfefond für Familien in der Region. Wir bedanken uns bei all unseren Unterstützern, Freunden und Helfern, die uns Jahr für Jahr zur Seite stehen und mit Ihrer Großzügigkeit und Freundschaft helfen, zu helfen.“

Dank und Lob gab es auch für die Familie Bläuel vom Berghotel, die einmal mehr ihre Gastfreundschaft zeigte.

Erstmals war der ORF NÖ Kooperationspartner der Licht ins Dunkel Künstlergala, Kurt Trahbüchler führte Kurzinterviews mit Gästen, welche in den kommenden Tagen im ORF NÖ zu sehen sein werden. Moderiert wurde der Galaabend von Larissa Robitschko und Claus Bruckmann (ORF), die in gewohnt charmanter Weise alle Gäste sowie Ehrengäste begrüßten. Unter ihnen auch Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll mit Gattin Sissi (Hilfe im eigenen Land), Abgeordnete zum Nationalrat Maria Smodics-Neumann, Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann, Gordon Vrubel von Porsche Wien Hietzing, Autohaus Wolfgang Baumgartner, Peter Schaider, Alexander Kiss (Direktor des ÖWD), Christin Van Geuze, die Wohnbaugenossenschaft Schönere Zukunft sowie Winzer Matthias Bauer aus Ottenthal am Wagram.

Schaffende Künstler, die die 11. Künstlergala mit ihren Werken unterstützten waren Elisabeth Arocker, Edel Czernin, Uschi Barkmann-Peklo, Silvia Ehrenreich, Isolde Engeljehringer, Ernst Fuchs, Michael Fuchs, Karl Hiess, Julie Kreuzspiegl, Regina Merta, Karl W. Paschek, Barbara Probst, Johann Rumpf, Günter Sekanina, Angela Andorrer, Arnold Schmit, Friedrich Spring, Ulli Ströbitzer, Barbara Wallner und viele mehr.

Licht ins Dunkel-Spendenkonto:

Volksbank Tullnerfeld: IBAN: AT18 4715 0040 0002 0000

