In Michelhausen wurde über Chancen und Risiken diskutiert

„Aktuelle Themen im Rahmen seiner Informationstätigkeit fachlich fundiert und kontroversiell den Menschen näherzubringen, zählt neben der Publikationstätigkeit und dem großen sozialen Engagement zu den zentralen Aufgaben, denen sich der Club Niederösterreich seit 43 Jahren stellt“, erläuterte der Präsident des Club Niederösterreich Paul Nemecek in seinem Eröffnungsstatement.

In seiner Keynote gab Stefan Oppl, einer der führenden heimischen Forscher auf dem Gebiet der KI, einen Überblick, was bereits jetzt machbar ist und was hingegen bestenfalls erst Zukunftsmusik darstellt. Obwohl Oppl zahlreiche Tücken und Problemzonen technischer, legistischer wie auch moralisch-ethischer Natur ansprach, zeichnete er grundsätzlich ein positives Bild: „Wir sollten KI nicht als Bedrohung sehen, sondern vielmehr als Werkzeug, das uns Menschen dabei helfen kann, unser Leben einfacher und unsere Arbeit effektiver und effizienter zu machen.“ Wie bei jedem Werkzeug müsse man jedoch lernen, richtig damit umzugehen.

Manches wird wohl niemals von einer KI übernommen werden können

„Auch wenn wir nichts von und über KI wissen bzw. wissen wollen, wird sie uns tagtäglich begleiten. Die Frage ist jedoch, ob zu unserem Wohl oder unserem Nachteil“, sagte einer der Initiatoren der KI-Initiative Niederösterreich, Günter Schwarz, in der anschließenden Diskussion. Geschäftsführer Fritz Kaltenegger von der café+co International Holding, dessen Unternehmen bereits auf die Hilfe künstlicher Intelligenz zur Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen setzt, betonte: „Es braucht hier Führungskräfte, die klar den Nutzen für den Betrieb wie auch die Angestellten darlegen und Ängste vor den Anwendungen nehmen können. Das ist freilich eine intensive Kommunikationsaufgabe, für die es einen langen Atem braucht und die – wie so vieles – niemals von einer KI übernommen werden kann.“

Bürgermeister Bernhard Heinlzeigte sich überzeugt: „Wie für viele andere Bereiche unseres Lebens wird KI auch in den Gemeinden neue Möglichkeiten eröffnen, etwa bei Buchhaltung, Datenverwaltung oder Kommunikationsabläufen. Weil aber Gemeindearbeit auch von direkten Kontakten und persönlichen Begegnungen lebt, muss neben der Künstlichen Intelligenz umso mehr auch auf menschliche Kompetenzen wie einander Zuhören, miteinander Reden, kritisches Denken, Phantasie, Kreativität und Gemeinschaftssinn gelegt werden.“ Genau diese erwähnten menschlichen Kompetenzen waren es schließlich, in denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der allgemeinen Diskussion wie auch in zahlreichen Gesprächen im Anschluss an die offizielle Veranstaltung übten und so zu einem informativen und gelungenen Abend beitragen konnten.