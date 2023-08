Kulinarik am Wagram: Vegetarisches Gastro-Pop-up in Absdorf am Sonntag

Das letzte Event von Essen vor Ort in dieser Saison findet bei der Schottergrube in Absdorf statt. „Dass sich Gerichte ferner Länder mit regional angebauten Produkten zubereiten lassen, beweisen wir am Sonntag, 27. August, unserem ersten rein vegetarischen Pop-up. Für unser „Curry am Wasser“ greifen wir auf die Bio-Gemüse- und -Kräutervielfalt von Alfred Grand zurück, der seine Felder in Absdorf gemeinsam mit seinem Team nach den Prinzipien einer Marktgärtnerei in Handarbeit bewirtschaftet. Zur Abkühlung gibt es erfrischende Lassi-Kreationen“, informiert der Veranstalter.

Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich. Der Eintritt ist frei. Bezahlt wird das, was konsumiert wird. Mehr Infos unter https://www.essenvorort.at/pop-ups.