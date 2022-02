Lesung mit Verkostung und „Duo Harz“ in St. Andrä/Wördern

Der Verein „Dorfplatz“ startet mit März in die neue Kultursaison: Mit dem Konzert von „Duo Harz“ und einer Lesung von Eva Rossmann mit kulinarischen Kostproben gibt es Anfang März und April zwei Veranstaltungen, auf die sich Kulturfans schon freuen können.

Das „Duo Harz“ besteht aus den beiden Musikern Bernd Ammann und Niklas Satanik. Sie arbeiten vor allem mit Rhythmus und Effekten und überzeugen mit der Bandbreite an Tönen, die sie ihren elektronischen und akustischen Instrumenten entlocken.

Sie treten am Freitag, dem 4. März von 19 bis 22 Uhr auf. Karten kosten im Vorverkauf 14, an der Abendkasse 16 Euro. Sie sind ab dem 21. Februar direkt in der Hofküche oder per E-Mail an veranstaltung@dorfplatz-staw.net erhältlich.

Vom Veneto & dem Zauber der Levante bis nach Russland

Eine Veranstaltung der etwas anderen Art gibt es am Freitag, dem 1. April von 19 bis 22 Uhr. Eva Rossmann hält eine Lesung ihres Kochbuchs „No Stress - Mira kocht“ ab - mit einem Twist: währenddessen serviert nämlich die Hofküche Kostproben aus dem neuen Kochbuch.

Autorin Eva Rossmann Foto: Cornelia Krebs

Darin gibt es Rezepte, die Lebensfreude versprühen und die Sehnsucht nach der weiten Welt offenbaren sollen: die Gerüche und Geschmäcker Sardiniens und des Veneto, die Exotik des Vietnam, der Zauber der Levante zwischen Zypern und Syrien und auch die russische Vielfalt sind vertreten. Rossmann wird auch aus ihren Mira-Valensky-Kriminalromanen lesen.

Der Eintritt kostet 28 Euro und inkludiert die Verkostung der kulinarischen Leckerbissen aus dem Kochbuch. Die Karten sind in der Hofküche, per E-Mail an veranstaltung@dorfplatz-staw.net oder auch ab 18 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Der Dorfplatz ist ein großer Innenhof, umgeben von vielen Werkstätten und Ateliers und natürlich der Hofküche. Er ist ein Begegnungsort und bietet unter anderem Co-Working-Spaces. Außerdem finden dort - wenn keine COVID-Einschränkungen gelten - das ganze Jahr über Kulturveranstaltungen statt.

