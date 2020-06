Die elfseitige Friedhofskapelle war vor etwa 50 Jahren stark vom Verfall bedroht. Deshalb hat die Tullner Bürgerinitiative „Rettet den Karner“ ab 1974 eine schrittweise Restaurierung gestartet. Durch ein gemeinsam erstelltes Sanierungskonzept gelang es, die Risse und Fugen in der „Dreikönigskapelle“ zu schließen, für die Steinfestigung zu sorgen und erstmals seit 1873 (!) die schadhaften Wandmalereien zu konservieren und zu restaurieren.

Während des Sommers 2019 war ein Besuch des Sakralraumes nur über telefonische Voranmeldung möglich. Trotzdem kamen sehr viele Touristen aus ganz Europa, aus den USA und Südamerika zum kunsthistorischen Prunkstück.

Heuer ist eine Neuerung zur Besucherregelung geplant: Ergänzend zu den offiziellen Stadtführungen, die über die Touristeninfo ( 02272/67566) gebucht werden können, bietet die Bürgerinitiative ab 3. Juli folgendes Service an. Jeweils am Freitag und am Samstag von 14 Uhr bis 16 Uhr wird der Zutritt zum Kapellenraum im Beisein einer autorisierten Begleitperson möglich sein. Obmann Karl Heinl: „Wir suchen weitere freiwillige Personen, die bei der Betreuung der Karner-Besucher mithelfen wollen. Vielleicht schaffen wir gemeinsam einen 3. Öffnungstag!“