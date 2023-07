Sommer-Kunst im Freien von Ambros bis Winnetou im Bezirk Tulln

Von Sommeroper über Kabarett, Kino und Theater bis zu Konzerten reicht das Sommer-Kulturprogramm.

Donaubühne Tulln

Insgesamt 18 Veranstaltungen bietet heuer die Tullner Donaubühne zwischen Mitte Juni und Anfang September, acht davon sind gratis. Bei Martina Schwarzmann und Viktor Gernot werden noch zwei Mal die Lachmuskeln heftig strapaziert. Musikalisch spannt sich der Bogen von Austropop mit Katharina Straßer, Wolfgang Ambros und Voodoo Jürgens über The Blues Bros. Corporation, die Luke Andrews Band und Goran Bregović bis hin zu Martin Grubingers Schlagwerk-Konzert und der dritten Auflage des Klassik Open-Air "Götterklang trifft Donaugold". Auch die Weltstars der Magie Thommy Ten und Amélie van Tass wagen sich auf die schwimmende Bühne, und das Theatro Piccolo verspricht ein "abgefahrenes Musik- und Figuren-Theaterstück“ für Kinder ab fünf Jahren. Beim Feuerwerk zur Gartenbaumesse werden wieder The Solomons auftreten.

www.donaubuehne.at

Kultur im Gastgarten

Kulturreferent Manfred Bichler bietet seit 2021 Kabarett im Gastgarten vom Donauhof Zwentendorf an. Der Garten wurde entsprechend adaptiert und rund 600 Gäste finden Platz und gute Unterhaltung.

Gery Seidl wird am Freitag, 21. Juli, in „Hochtief“ auf den Wellen des Lebens surfen. Eine Woche später, am Freitag, 28. Juli, kommt Omar Sarsam mit „Sonderklasse“ in den Gastgarten. Alex Kristan holt am Montag, 4. September, das abgesagte Kabarett im Gastgarten nach. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr bei freier Platzwahl.

www.zwentendorf.at/kartenreservierung

Sommerkino Fels

Das Sommerkino im Schlosshof Fels beschert nicht nur tolle Filme vom 3. bis 19. August, sondern auch den Besuch von Schauspielern und Filmemachern. Sascha Wieser vom Verein Art Rock hat für das diesjährige Open Air-Kino wahre Leckerbissen lukriert. Bereits ab 18 Uhr können an den Spieltagen die Weine und Schmankerln der heimischen Winzer genossen werden.

www.sommerzeitfels.at

winnetou Foto: Winnetou Spiele Wagram

Winnetou Spiele Wagram

Ein Rahmenprogramm in der Arena Wagram lässt neben Karl Mays Winnetou III (29. Juli bis 27. August) keine Wünsche offen. Ein reichhaltiges Angebot von Speisen und Getränken jeweils zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn sowie Ponyreiten, Kinderschminken, Streichelzoo, die Showtanzgruppe, Trickreiten und eine Feuershow jeden Samstag.

Winnetou III in der Arena Wagram: 29. Juli bis 27. August, jeweils Samstag 19 Uhr, Sonntag 18 Uhr sowie Dienstag, 15. August, 18 Uhr.

www.winnetouspiele-wagram.at

Kultur beim Winzer

Kultur beim Winzer wartet heuer mit einigen Highlights im Bezirk Tulln auf: „Ernst Molden" ist am 8. Juli im Weingut Schabl in Königsbrunn zu Gast, "Quetschn und Wein mit Franziska Hatz" heißt es am 14. Juli im Neudeggerhof Mehofer in Neudegg, "Eva Wosko.Nimmervoll und Bertl Mütter" sind am 29. Juli zu Gast im Weingut Wimmer-Czerny in Fels und "Tini Trampler & Playbackdolls" am 5. August bei Weinbau Lienberger in Henzing.

operklosterneuburg 2023 - Don Carlo - Karina Flores (Elisabeth), Günther Groissböck (König Philipp II) Foto: operklosterneuburg, Lukas Beck

Operklosterneuburg

Ein packender Opernabend steht mit der 25. Produktion von Intendant Michael Garschall bei der „operklosterneuburg“ an: Don Carlo – ein musikalischer Opernkrimi in fulminanter Besetzung im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg.

Premiere ist diesen Samstag, 8. Juli im Kaiserhof des Stifts Klosterneuburg, Aufführungen bis 4. August, Beginn jeweils um 20 Uhr. Bei Schlechtwetter halbszenische Aufführung in der Babenbergerhalle.

www.operklosterneuburg.at

Sommertheater Klosterneuburg

Ein Jubiläum steht beim Sommertheater Klosterneuburg an: Die Intendantinnen Johanna Rieger und Julia Prock-Schauer freuen sich über zehn Jahre Sommertheater. Am Programm steht „Bunbury“ von Oscar Wilde, wie immer in einer für Klosterneuburg adaptierten Fassung. Spieltermine von 27. Juli bis 19. August, Open Air im Park der Martinskirche Klosterneuburg. Bei Schlechtwetter entfällt die Vorstellung.

www.theaterklosterneuburg.at

Foto: Stadtgemeinde Klosterneuburg

Mythos Film Festival

Vom Mittwoch 26. Juli bis 3. September öffnet das Mythos Film Festival am Rathausplatz Klosterneuburg wieder jeden Abend ab 21 Uhr mit einem ausgesuchten Filmangebot die Pforten. Rahmenprogramm und Gastronomie ab 17 Uhr.

www.klosterneuburg.at

Shortynale

Das Kurzfilmfestival „Shortynale“ zeigt vom Dienstag, 15. bis 19. August in der zum „Wohnzimmer“ umfunktionierten Babenbergerhalle Klosterneuburg ausgesuchte Kurzfilme.

www.shortynale.at