Zum lauen Maiabend begrüßte Erich Schindlecker sein treues und „extrem diszipliniertes Publikum“ beim Auftaktwochenende an der Donaubühne. Alle Corona-Maßnahmen wurden anstandslos befolgt, es war ein fulminanter Start in die Saison“, freut sich der Donaubühnenchef.

Ein ansteckendes Jahr und intelligenter Witz

Das versprochene „Licht am Ende des Donaubühnentunnels“ wurde Wirklichkeit. Auch das Wetter spielte mit, es blieb an beiden Abenden trocken und windstill. Peter Hörmanseder und Robert Stachel synchronisieren bei „Das war Corona - maschek - Das war 2019“ ein Jahr, das hoch ansteckend war. Den Wichtigen im Lande wurde wieder der Ton abgedreht, und das Duo Maschek punktete mit Sozialkritik und intelligentem schrägem Witz.

Auf der großen Leinwand der Donaubühne konnte man die TV-Ausschnitte der Promis genau mitverfolgen. Mimik, Gestik und dazu gesprochene Maschek-Synchronisierung sorgten für beste Unterhaltung. Da es keine Pause gab, versorgten sich die Besucher schon im Vorfeld im Gastro-Bereich mit Getränken, die auch auf den Sitzplatz mitgenommen werden durften.

Tags darauf, wieder ein „lauer Maiabend“ lag Martina Schwarzmann „Genau richtig“. Dabei erzählte sie vom ganz normalen Wahnsinn ihres Lebens, wenn sie sich gerade nicht sicher ist, ob sie ihre Kinder erpressen darf, genügt ein Blick in den Erziehungsratgeber.

Vorfreude: Erich Schindlecker und Martina Schwarzmann. Eder, Eder

„Durchdrehen oder locker bleiben“, das ist manchmal die Frage der Fragen. „Sie hingegen werden nach diesem Abend froh sein, dass es bei Ihnen nicht so zugeht“, ist sich Martina Schwarzmann sicher.

Es wurde ohne Pause durchgespielt und so endeten die beiden Vorstellungen pünktlich um 22 Uhr. „Das wird auch das kommende Wochenende noch so sein“, weiß Schindlecker. Am Samstag, 5. Juni, wird Thomas Stipsits seine „Stinatzer Delikatessen“ - „quasi ein best of“ kredenzen.

Ab 10. Juni treten dann die neuen Lockerungen in Kraft. „Da gibt es wieder eine Pause und es wird dann besonders schön werden“, verspricht Erich Schindlecker. Der angeschüttete erweiterte Bereich vor der Donaubühne lässt die Besucher nun noch näher an die Künstler rücken.

Vorschau:

Samstag, 12. Juni, 20 Uhr: Viktor Gernot „nicht wahr?“

Donnerstag, 17. Juni, 20 Uhr: Gery Seidl „HochTief“.

Info: www.donaubuehne.at