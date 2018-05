Es ist wieder so weit für die Sommerspiele auf Schloss Sitzenberg. Mit „Figaro lässt sich scheiden“ erwartet das Publikum eine zynische Komödie von Ödön von Horváth rund um Eifersucht und Liebe. Intendant Martin Gesslbauer hat die Premiere punktgenau am 80. Todestag von Ödön von Horváth am 1. Juni angesetzt. Das Stück verbindet die Stoffvorlage von Beaumarchais mit der Vertonung „Die Hochzeit des Figaro“ von Mozart.

Es ist die Revolution ausgebrochen. Aus dem Grund verhilft Figaro dem Grafen und der Gräfin Almaviva zur Flucht, die daraufhin mit sozialem Abstieg kämpfen. Er selbst emigriert mit seiner Frau Susanne und eröffnet mit ihr einen Friseursalon. Doch weil ihm seine Frau bald nur mehr als heuchlerischen Spießer wahrnimmt und es zu einem Seitensprung kommt, zerbricht die Ehe. Finden sie wieder zueinander?

Jetzt Tickets sichern auf NÖN.at/ticketshop