Sommer•Zeit•Fels – Das Open-Air Kulturfestival in Fels am Wagram

Werbung

Musik vom Feinsten konnten die Besucher:innen bisher bei Sommer·Zeit·Fels erleben, das finale Wochenende nähert sich mit Riesenschritten. Für eine Überraschung gut ist das avantgardistische Gerald Peter Project, am Samstag, den 23. Juli, das für Good Wilson einspringt. Das Musikprojekt sorgt mit einer Mischung aus progressivem Rock, Neoklassik und bunter Visualisierung für ein unvergessliches Erlebnis im Felser Schlosshof. Musik zum Hören und Sehen, die unter die Haut geht.

Swing, Prog-Rock und klarer Rhythmus zum Abschluss

Weiters zu sehen sind Karin Bachner & The Pocket Big Band, am Freitag, 22. Juli, die mit einer Hommage an Ella Fitzgeralds Klassiker eleganten Swing und Jazz-Charme auf die Bühne holt. Am Samstag dann der Geheimtipp des Gerald Peter Projects mit Prog-Rock und am Sonntag beschließt der Hot Pants Road Club den klangreichen Juli mit ehrlichem und klarem Sound.

Die besondere Atmosphäre unter freiem Himmel im Schlosshof Fels am Wagram ist dabei noch einmal mit besten Bands zu erleben, bevor sich der Schlosshof in eine Freiluftbühne für Kinoaufführungen mit Stars vor Ort, wie Erni Mangold und Lukas Resetarits, verwandelt. Sehen•hören•genießen in Reinform.

Einlass ab 18:30 Uhr

ab 18:30 Uhr Konzertbeginn : 20:00 Uhr

: 20:00 Uhr Filmbeginn: 20:30 Uhr

Festival von 08. Juli bis 20. August 2022 in Fels am Wagram

Alle Informationen unter www.sommerzeitfels.at!

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.