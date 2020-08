Das Coronavirus hat die Welt nach wie vor fest im Griff, das gilt auch für die Kulturszene. „Unser großes Ziel bleibt, dass es diesem kleinen Virus trotzdem nicht gelingt, die Beziehung Publikum-Künstler-Veranstalter zu sabotieren“, sagt E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker.

Für die in wenigen Tagen beginnende Herbstsaison im Danubium hat sein Team deshalb ein ausgeklügeltes Konzept erstellt, das ansteckungsfreien Kunstgenuss im geschlossenen Raum ermöglichen soll.

Beistelltischchen als Abstandhalter

„Wir schauen darauf, dass die Leute sicher sind und trotzdem zurück zum Theater finden“, betont Schindlecker. Um den Besuch so sicher wie möglich zu gestalten, werden die längst ausverkauften Veranstaltungen von Klaus Eckel, Gery Seidl und Omar Sarsam in jeweils zwei Vorstellungen aufgeteilt.

Jede einzelne Show wird ohne Pause gespielt, die jeweils erste beginnt um 18 Uhr, die zweite um 20.30 Uhr. Wichtige Infos und Kontakte für Kartenbesitzer findet ihr ganz unten.

Außerdem wurden für die Theaterbesucher im Danubium kleine Beistelltischchen gekauft, die als Abstandhalter zwischen Besuchergruppen dienen. Der neue Sitzplan bewirkt, dass das Publikumsvolumen massiv eingeschränkt wird (auf unter 300 Besucher pro Vorstellung).

„Das garantiert nicht nur die automatische Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände, sondern sorgt auch für mehr Komfort, weil Getränke und Snacks einfach in die Vorstellung mitgenommen werden können“, erklärt Schindlecker. Die Ausgabe dieser Imbisse erfolgt über zwei Stellen, um unnötige Schlangenbildung so gut wie möglich zu vermeiden.

Last but not least soll eine Einbahnregelung vom Foyer über die Bar und die Galerie bis zum Stiegenabgang helfen, auch beim Betreten und Verlassen des Saales stets genügend Abstand wahren zu können.

„Alle Beteiligten helfen zusammen, um das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. Bei Tulln Kultur sollen die Besucher schließlich von Gedanken infiziert werden und nicht von diesem unsäglichen Virus“, sagt Schindlecker. Daher gilt beim Bewegen im Theater Maskenpflicht. Am Sitzplatz bzw. beim Stehtisch kann der Mund-Nasen-Schutz dann abgenommen werden.

Nach den ausverkauften Vorstellungen von Eckel und Seidl Anfang September geht es im Danubium übrigens weiter mit Roland Düringers „Africa Twinis“ (9. 9.) und Otto Schenks „Zum 90. Geburtstag - Das Allerbeste“ (10.9.).