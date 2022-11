Sieghartskirchen: Erzählungen aus Erni Mangolds Leben

Mit 90 noch im Filmgeschäft und über sieben Jahrzehnte auf der Bühne. Erni Mangold präsentierte in Sieghartskirchen ihr neues Buch und gab Einblicke in ihr ereignisreiches Leben.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nahmen an der Vorlesung teil und konnten sich ebenfalls eine signierte Version kaufen.

Die große Künstlerin hat die Gabe, alles so zu sagen, wie sie sich es denkt und genau das schätzen viele Ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir Professor Erni Mangold in Sieghartskirchen begrüßen konnten“ freut sich Bürgermeisterin Josefa Geiger.

Stemberger & Jasbar „Es weihnachtet schön“

Am 17. Dezember findet die nächste Veranstaltung des Kulturausschusses der Marktgemeinde Sieghartskirchen statt: Es erwartet Sie ein kabarettistisch, romantischer Advent-abend zum Schmunzeln und Innehalten mit Julia Stemberger & Helmut Jasbar. Ein vorweihnachtliches Programm der etwas anderen Art, um trotz Konsum und Stress die Stille wiederzufinden. Heiteres, satirisches aber auch besinnliches aus Gedichten, Liedern und Geschichten für kleine und große Erwachsene.

Tickets: in allen oeticket-Vorverkaufsstellen und in Sieghartskirchen am Gemeindeamt, Preise: Vorverkauf: 28 Euro, Abendkassa: 32 Euro. Beginn: 19:30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr).

