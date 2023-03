Internationaler Schulbesuch in Tulln

Die Schüler der HLW/FSW/FSB Tulln erlebten kürzlich ihre Erasmus-Schulpartnerschaften auf besondere Weise: Sie bekamen für eine Woche Besuch von ihren Partnerschulen in der Slowakei und in Italien. Das zuständige Lehrerteam rund um Koordinator David Fuchs erstellte dafür ein vielfältiges Programm. Unter anderem gab es eine Stadtführung durch Tulln, einen Empfang bei Bürgermeister Peter Eisenschenk, Ausflüge nach Wien und in die Wachau sowie eine Rätselrallye in Tulln.

Weiters konnten die jungen Besucher am Unterricht teilnehmen. Direktorin Margit Längauer berichtet: „Besonders spannend waren unzählige interessante Gespräche, Begegnungen und ein interkultureller Erfahrungsaustausch unter Lehrern und Schülern.“ Im Rahmen des Abendprogramms und der Teilnahme am Unterricht in Restaurant- und Küchenmanagement konnten die Gäste auch die kulinarische Seite von Österreich kennenlernen. Die vielen positiven Erlebnisse sind der Grund, dass bereits der nächste Schüleraustausch vereinbart wurde.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.