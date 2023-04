Lastkrafttheater kommt nach Königsbrunn am Wagram

Der Theater-Lkw rollt auch in der heurigen Saison wieder vor die Haustüren des Publikums in Niederösterreich und Wien. Unter den insgesamt 31 Spielorten sind vier im Bezirk Tulln, der erste Halt ist am Freitag, 28. April, um 18.30 Uhr beim Wagramfenster am Bromberg in Königsbrunn am Wagram.

Zur Aufführung kommt der Komödienklassiker „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon unter der Regie von Nicole Fendesack. Es spielen die beiden Initiatoren des Lastkrafttheaters David Czifer und Max Mayerhofer sowie Mara Koppitsch, Patrick Kaiblinger und Sarah Victoria Reiter.

"Im Jahr 2013 hätten wir nicht zu hoffen gewagt, den zehnten Geburtstag unserer rollenden Spielstätte zu begehen: Jetzt ist es soweit! Wir beschenken uns und unser Publikum mit einem wundervollen Stück, das als Film mit Jack Lemmon und Walther Matthau unter der unverwechselbaren Regie von Billy Wilder weltberühmt wurde. 'Ein seltsames Paar' ist ein Geschenk für jeden Schauspieler und befeuert das komödiantische Feuerwerk, das wir in die Region bringen", sagt Czifer.

Seit seiner Gründung hat das Lastkrafttheater bereits über 230 Vorstellungen für rund 35 000 Besucherinnen und Besucher gespielt. Heuer wird der Lkw mit der mobilen Bühne, gelenkt von Frächter Karl Gruber, wieder mehr als 6.000 Kilometer zurücklegen. "Das Lastkrafttheater ist das CO2- ärmste Theater überhaupt, da die Besucher keine weiten Entfernungen zurücklegen müssen, sondern Kultur direkt in ihrer Heimatgemeinde und vollkommen gratis genießen können. Das Lachen und die Komödie kommen in die gewohnte Umgebung der Menschen und damit direkt in ihr Herz. Der Lkw wird so zum kulturellen Nahversorger“, meint Mayerhofer.

Weitere Termine im Bezirk Tulln

6. Mai, um 18 Uhr 30 in Sitzenberg-Reidling, Leopold Figl Platz

8. Juni, um 19 Uhr 30 in Sieghartskirchen, Rathausplatz

5. Juli, um 19 Uhr in Fels am Wagram, Schloss Fels

