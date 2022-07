Start für Sommer.Zeit.Fels

Werbung

Ein konzertanter Juli und ein August voller toller Kinofilme steht unmittelbar bevor. In seiner dritten Saison bietet Sommer.Zeit.Fels viel Kultur. Musikbegeisterte und Kinofans können an jeweils drei Wochenenden die Vielfalt an Musik, Filmen und Kulinarik unter freiem Himmel genießen.

Ein abwechslungsreicher Mix aus hochkarätigen Künstlern und Künstlerinnen sorgt ab 8. Juli für Unterhaltung. Viele Player der österreichischen Musikszene, aber auch international bekannt. Und gerade dieses internationale Flayr trifft aufs stimmungsvolle Ambiente des Felser Schlosshofes.

Für spannende und unterhaltende Filme sorgt wie schon im vergangenen Jahr der ortsansässige Filmexperte Sascha Wieser. „Kottan ermittelt“, „Trautmann“, aber auch „Rotzbub – Der Deixfilm“ stehen am Programm.Dazu können die Besucher die Künstler auch hautnah erleben. Interessante Gespräche nach den jeweiligen Vorstellungen mit den Musik- und Filmschaffenden sind auch heuer wieder möglich. Filmpremiere ist am 5. August.

Winzer der Weinbaugemeinde Fels runden mit ihren tollen Weinen, aber auch vielfältiger regionaler Kulinarik die Musik- und Filmabende ab.

