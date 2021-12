Tullner „Götterklang“ wartet 2022 mit Startenor auf

Piotr Beczala ist regelmäßiger Gast in einigen der bedeutendsten Opernhäusern der Welt. Julia Wesely

Am 25. August 2022 ist es soweit: Das Klassik-Programm „Götterklang trifft Donaugold“ findet zum zweiten Mal statt. Mit Andreas Schager, Lidia Baich und Startenor Piotr Beczala soll es ein ganz besonderes Open-Air-Konzert geben.

Klassikfans können sich laut Veranstalter „cayenne stratcomm“ auf „einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel“ freuen. Das Konzert wird auch diesmal auf der Donaubühne stattfinden.

„Werden einzigartiges Programm auf Bühne stellen“

Der erste „Götterklang“ fand am 3. September diesen Jahres mit Lidia Baich, Andreas Schager und Günther Groissböck statt. Diesmal haben Baich und Schlager den Startenor Piotr Beczala für einen Auftritt gewinnen können.

Lidia Baich und Andreas Schager nutzen die Adventzeit bereits für Vorbereitungen auf das Konzert 2022. cayenne/stratcomm/Erich Marschik

Andreas Schager sagt: „Ich freue mich sehr auf Piotr Beczala, den zurzeit führenden Tenor im italienischen Fach. Als Gastgeber werden meine Frau Lidia und ich gemeinsam mit Piotr ein einzigartiges Programm auf die Bühne stellen, wo große italienische Klänge auf deutsche Musik treffen werden. Zum Schluss darf natürlich auch eine Operette nicht fehlen.“

Beczala freut sich, „mit Lidia Baich und Andreas Schager ein spannendes Programm auf der einzigartigen Donaubühne in Tulln gestalten zu können.“

Baich ergänzt: „Die Vorfreude ist groß, im neuen Jahr wieder auf diese Bühne zurückzukehren. Auf unser Publikum wartet ein Programm, das zu einer musikalischen Reise einlädt. Ich freue mich, gemeinsam mit den zwei Top-Tenören auf der Bühne zu stehen.“

Andreas Schager wurde 2019 in Moskau mit dem Opernpreis „Casta Diva“ zum besten internationalen Sänger ausgezeichnet. Lidia Baich begann schon im Alter von vier Jahren mit dem Geigenunterricht und spielte auf bereits in vielen bedeutenden Konzertsälen rund um die Welt. Piotr Beczala ist einer der gefragtesten Tenöre der Gegenwart und trat auch gemeinsam mit Anna Netrebko in der Semperoper Dresden auf.

Tickets sind seit Freitag (17. Dezember) über „Ö-Tickets“ und direkt bei der Donaubühne erhältlich.