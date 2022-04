Großriedenthaler „Loess is more“ findet auch heuer wieder statt

Werbung

„Die diesjährige Eigenproduktion verspricht ein multimediales, noch nie da gewesenes hyperregionales Spektakel zu werden“, kündigt Anna-Eva Köck an. Die Festivalleiterin möchte nach dem Erfolg von „Loess is more“ des Vorjahres das Kulturfestival vom 28. Juli bis 7. August in Neuauflage präsentieren.

Szenische Lesung, Malerei, Hörspiel etc.

Unter dem Titel „Löss“ wird Regisseurin und Autorin Klara Rabl das für die Gegend charakteristische Bodensediment unter die Lupe nehmen, aber auch vom Klimawandel, von verschwundenen Männern und sagenhaften Gestalten berichten. Dazu kommt Max Simonischek mit seiner szenischen Lesung „Der Bau“, Grischka Voss mit ihrem One-Woman-Stück „Bulletproof“ und Alfred Bachlehner mit neuer Malerei „Gemischter Satz“.

Dazu kommen Gerald Votava mit seinem Programm „A schenes Lem!“, Marc Carnal präsentiert das Hörspiel „Die Hochzeit“ erstmals live und die Band Bratfisch sorgt für einen tollen Festivalabschluss mit stimmungsvollem Wiener Lied.

Das Kinderprogramm mit fünftägigem Workshop und dem Kinderstück „Ente, Tod und Tulpe“ bietet zusätzlich einige Highlights. Das gesamte Festivalprogramm des heurigen Jahres findet sich auf www.loesshof.com .

Crowdfunding-Initiative für sichere Finanzierung

Weil die Förderungen von Land und Bund bei Weitem nicht ausreichen, um die Basisfinanzierung zu garantieren, hat Anna-Eva Köck mit ihrem Team eine Crowdfundig-Initiative auf die Beine gestellt.

„Besucher, Mäzene und Interessierte können kreativ und liebevoll zusammengestellte Packages – von Wein, Videobotschaften von Promis bis hin zum professionellen Fotoshooting oder exklusiven 4-Gänge-Genussmenü – erwerben und helfen damit, ein zweites Sommerfestival am Lösshof auf gewohntem Niveau zu ermöglichen. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis 29. April auf www.startnext.com/loess-is-more.“

Anna-Eva Köck und Gregor Schindler sind jedoch nicht nur kulturell, sondern auch sozial engagiert. Derzeit lebt eine ukrainische Familie mit Kindern am Lösshof. „Sie soll bei uns Wärme und Geborgenheit finden, um Kraft für einen Neubeginn zu schöpfen“, sagt Anna-Eva Köck.

Gastspiel mit ukrainischen Künstlern geplant

Durch die Beherbergung der Gastfamilie ist der Lösshof nun auch ein Begegnungsort für ukrainische Familien geworden und deshalb soll ein Programmpunkt innerhalb des „Loess is more“-Sommerfestivals auch den Gästen und ihrer Kultur gewidmet werden. „Wenn das Crowdfunding erfolgreich verläuft, wird es am 3. August auf jeden Fall ein Gastspiel ukrainischer Künstler geben“, verspricht Intendantin Anna-Eva Köck.

