Felser Sommer.Zeit auch 2023

Mit dem Sommer ist auch Sommer.Zeit.Fels zu Ende gegangen. Vielseitige Konzerte im Juli, anspruchsvolles Kino im August – das war das Open Air Festival in stimmungsvollem Ambiente des Felser Schlosshofs.

Nicht vergessen werden darf das kulinarische Programm, das von mehreren Winzern aus der Marktgemeinde realisiert wurde. Top-Weine, aber auch lokale Kulinarik sorgten bei den zahlreichen Konzert- und Filmbesuchern für begeisterte Zustimmung.

Premierenfilm sprengte alle Erwartungen

„Es war ein Sommer voller Höhen und mit ein paar Tiefen“, sagt Martin Mössmer, Musiker, Mitbegründer und Vorstand des Vereins Sound Rock.

„Höhen waren die gut besuchten Konzerte von Karin Bachner & The Pocket Big Band, des Hot Pants Road Club und der tolle Kartenvorverkauf für Granada, wobei wir Interessenten bis nach Rostock hatten“, erzählt Mössmer. „Zu den Tiefen zählt das mitunter schlechte Wetter und, dass Granada kurzfristig wegen einer Erkrankung absagen mussten. Für höhere Gewalt kann aber niemand etwas.“

In bester Erinnerung sind allen Filmfreunden zweifellos die cineastischen Höhepunkte aus unterschiedlichen Genres. Der Premierenfilm „Rotzbub – Der Deixfilm“ sprengte im Kartenvorverkauf alle Erwartungen. Bei diesem und den weiteren Filmen waren Schauspieler, bzw. Produzenten persönlich anwesend.

Open-Air-Kino versteht sich als ein magischer Ort

Als magischen Ort, wo sich die unterschiedlichsten Leute treffen, auf die Emotionen des Films einlassen und gleichermaßen gefesselt von der Geschichte sind, sieht Sascha Wieser Kino. Er ist als langjähriger Fachmann im Bereich des Films gefeierter Initiator des filmischen Parts von Sommer.Zeit.Fels.

Wenn es nach den Veranstaltern geht, wird das Festival 2023 seine Fortsetzung finden. „Das Open-Air-Festival Sommer.Zeit.Fels ist mehr, als nur Kulturgenuss, es ist eine lokale Initiative, die auf Wertschöpfung in der Region Wert legt, und von den Menschen in den Vereinen selbst getragen, die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung in der Region fördert“, sind sich Martin Mössmer und Sascha Wieser einig.

