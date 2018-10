Xandl Schmidhammer, ein musikalisches sieghartskirchner Urgestein, spielte nach einer langen Pause wieder in der musikalischen Heimat auf. Mit seiner aktuellen Band „Schmidhammer“ kam er „back to the Roots“.

Im Jahr 2007 trat Xandl Schmidhammer das letzte Mal mit den legendären „Doctors of the Rock and Roll“ in Sieghartskirchen auf. Mit seiner aktuellen Band „Schmidhammer“, vielen neuen Liedern und Klassikern aus seinen CDs begeisterte er im Kulturpavillon. Wie immer war der Abend mit typischem Schmidhammer-Schmäh gespickt, gewürzt mit der stimmgewaltigen Sandra Polt und dem klassischen Schmidhammer Sound.

Interview Schmidhammer

NÖN: Wie waren Ihre musikalischen Anfänge in Sieghartskirchen?

Schmidhammer: Das waren die Doctors. Wir haben ciraca 10 Jahre lang jeden Dienstag in Sieghartskirchen geprobt, nach der Probe sind wir zum Klagi (Gasthaus Klaghofer, Elsbach) gefahren und haben einen Schnaps auf die Karriere getrunken. Und jeden Dienstag hat uns der Klagi angreat, wann das was wird mit unserer Karriere. Er will mit uns in die Seitenblicke. Sieghartskirchen war nicht nur musikalisch meine Heimat. Ich habe viele Freunde hier, bin dort eigentlich groß geworden, obwohl ich gebürtiger Baumgartner bin.

Wie lange haben Sie nicht mehr in Sieghartskirchen gespielt?

Ich glaube 2007 war hier der letzte Auftritt mit den Doctors, das ist wirklich lange her.

Warum kommen Sie ausgerechnet jetzt nach Sieghartskirchen zurück?

Das hat keine besondere Bewandtnis. Beate Berger hat mich darauf angesprochen.

Wie viele Sieghartskirchner sind noch in der Schmidhammer - Band?

Keiner! Es sind ein Baumgartner, zwei Michelhausener, ein Salzburger, ein St. Pöltner, ein Weinviertler, eine bunte Mischung. Übergewicht hat dabei aber das Tullnerfeld.

Schmidhammer und Tullnerfeld gehören zusammen – macht das Tullnerfeld Ihren Sound aus?

Das glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Die Geschichten, die wir erzählen sind die, die wir im Tullnerfeld erleben, aber ob es den Sound ausmacht weiß ich nicht. Ich bin von vielen verschiedenen Stilen geprägt. Grundsätzlich höre ich gerne Rock, ich mag es härter, mag aber auch Country. Freunde aus den USA haben sich meine Platten angehört und gesagt: „Xandl, you are a Country-Singer.“ Dann hab ich mir die Texte auf Englisch übersetzt und mir gedacht, ja, wir sind eine Countryband. Im Country geht es auch um die Themen und die Blödheiten, die man im täglichen Leben erlebt. Und so sind wir eine deutschsprachige Countryband ohne es jahrelang gewusst zu haben.

Detroit Diesel, Doctors, Schmidhammer, Blumenbäcker, Xandi und die Stinkesocken,…..welche Unterschiede gibt es in den Formationen, in denen Sie gespielt haben?

Ich habe ganz spät angefangen Musik zu machen, ich habe mir mit 25 Jahren eine Gitarre gekauft. Detroit Diesel hatte keinen Sänger, daraufhin war ich in meiner ersten Band. Ich wollte aber eigene Songs machen. Dann haben sich die Doctors ergeben.

Warum haben Sie sich „Die Doctors of Rock and Roll“ genannt?

Der Bandname wurde uns zugesprochen. Wir wollten in der Kunstwerkstatt spielen, dort hat man uns gesagt, wir können nicht spielen. Wir haben gesagt: „was heißt wir können nicht spielen, wir sind die Doktoren des Rock and Roll“. Daraufhin wurden wir, ohne einen Bandnamen zu haben, als die „Doctors of Rock and Roll“ angekündigt. Wie sich die Doctors aufgelöst haben, habe ich die Band Schmidhammer gegründet.

War dieser Bandname leichter zu finden?

Ich wusste nie, welchen Bandnamen ich mir geben soll. Ein Mitarbeiter, ein Metall-Fan, hat gemeint: „Schmidhammer, eigentlich ein geiler Name für eine Band.“ Ich dachte, ja, eh super. Mein neuestes Projekt heißt „Blumenbäcker“. Mit meinem besten Freund, dem Markus Weiß, schreibe ich seit ein paar Monaten Songs. Wir haben den Song „Du bist mein Freund“ aufgenommen. Wir wollten ihn veröffentlichen, aber man hat uns gesagt, dass man keinen ersten Song rausbringt, sondern einen zweiten. Also arbeiten wir jetzt am ersten, zweiten und vierten Song, damit wir „Du bist mein Freund“ als Dritten veröffentlichen können. Wir wollen vor Weihnachten mit dem Projekt rauskommen.

Bei allem Rock hat „Xandi und die Stinkesocken“ dann schon sehr überrascht.

Das war ein sehr ungeplantes Spaßprojekt. Meine Kinder haben gesagt, Papa, du machst für alle Musik, nur für uns machst du gar nichts. Ich war sehr enttäuscht, und habe sie gefragt, worüber ich denn singen soll. Meine Tochter, damals 5 Jahre alt, hat wie aus der Pistole geschossen gesagt: „na über Haferflocken und Stinkesocken“. Dann habe ich mir gedacht, na gut, wenn das so einfach ist, dann machen wir das. Sie haben mich jeden Tag gefragt, wann wir ins Studio gehen. So kam es dazu. Gemeinsam mit meinen Töchtern habe ich das dann aufgenommen. Das war mit Abstand die erfolgreichste CD Produktion. Die bestverkaufte Nummer daraus ist „Wir haben Hunger, haben Durst“.

Ihre bisherige Lieblingsformation?

Ich habe alle geliebt und geschätzt. Das Projekt, das man gerade macht ist das Wichtigste. Momentan sind das Schmidhammer und Blumenbäcker. In Wahrheit hatte ich alle immer lieb. Sex, Drugs und Rock and Roll hat es am meisten mit den Doctors gegeben. Die Musiker, mit denen ich zusammenspiele nehmen das alles so professionell. Das haben wir in Doctors-Zeiten anders gelebt.

Was brauchst du, um kreativ sein zu können?

Zeit. Mir fallen einfach irgendwelche Dinge ein, die schreibe ich auf. Die Handys von heute sind dafür ein Segen. Früher bin ich nie ohne Block und Stift aus dem Haus gegangen. Heute sind die Notizen auch Melodien, kleine Sequenzen, Ideen. Wenn ich Zeit habe wird das alles gesichtet und daran gearbeitet. Das mache ich meistens beim Autofahren, da habe ich die meisten Ideen, da habe ich Zeit. Es geht aber auch anders. Die einfacheren Nummern habe ich in der Nacht geschrieben. Da wacht man auf und geht es aufschreiben.

Wie schaut Ihre musikalische Zukunft aus?

Grundsätzlich bleibe ich dem treu, was ich immer gemacht habe, dem Dialekt Country Rock. Auch mit meinen Freunden werde ich weiter zusammenspielen.

Sie sind Gärtner, welcher Blume, oder welcher Pflanze, würden Sie Ihren Namen geben?

(Lacht) Ich hab schon mehrere Blumen benannt, aber nie nach mir, ich wollte sie immer nach was Schönem benennen. Wahrscheinlich eine Kukuruzsorte, oder besser eine Zuckerrübe. Ich bin aber nicht in der Rübenzucht tätig, das wird schwierig. Eine Zuckerrübe, das würde passen.