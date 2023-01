ÖVP-Wahlkampf in Tulln: Noch einmal Gas geben

Werbung

Im Zuge ihrer „NÖ 23-Tour“ zur Landtagswahl kam Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Samstag nach Tulln. In ihrer Ansprache am Hauptplatz forderte sie das ÖVP-Team und Sympathisanten kämpferisch auf, in den zwei letzten Wochen Wahlkampf noch einmal richtig Gas zu geben. „Sowohl Landbauer als auch Schnabl wollen Landeshauptmann werden. Das Ziel ist es, diese Koalition gegen das Miteinander zu verhindern.“

Unter den zahlreichen Teilnehmern an der Kundgebung waren u. a. Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk und mehrere seiner Amtskollegen aus dem Bezirk, Bürgermeister a. D. Wilhelm Stift und Bezirksparteiobmann Johann Höfinger.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.