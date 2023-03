Besuch am Sonnenblumenhof in Röhrenbach

Bürgermeisterin Josefa Geiger besuchte den Sonnenblumenhof in Röhrenbach. Der Hof, geführt von den Künstlerinnen Stefanie Wilhelm und Petra Hochrieder, bietet nicht nur Raum für künstlerische Arbeiten, sondern auch für kunsttherapeutische Stunden, Workshops, und Seminare. Um den Aufenthalt am Sonnenblumenhof noch abwechslungsreicher zu gestalten, gibt es nun auch die Möglichkeit, „Zeit mit Pferden“ zu verbringen und Pferdebegegnungen und -erlebnisse zu genießen. Außerdem kann der Kunstraum als Airbnb-Unterkunft oder als Artist-in-Residence gebucht werden. „Ich bin begeistert von dem kreativen Konzept am Sonnenblumenhof. Dieser Ort lädt nicht nur zum künstlerischen Arbeiten ein, sondern bietet auch Raum für Erholung und Entspannung. Ich wünsche von ganzem Herzen viel Erfolg und bin mir sicher, dass dieser Ort viele Menschen begeistert“, sagte Bürgermeisterin Geiger nach der Besichtigung.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.