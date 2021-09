Kunst-Pilgerweg durch das Tullnerfeld .

Am kommenden Montag werden sechs Künstlerinnen und Künstler am Kahlenberg in Wien zur "KunstPilgerung" nach Krems aufbrechen. Über Stationen in St. Andrä-Wördern, Tulln, Zwentendorf und Traismauer werden sie am Freitag, 1. Oktober, in der Kunstmeile Krems ankommen. Auf dem Weg passiert jede Menge Kunst. Wer dabei sein will, meldet sich unter mail@kunstmeeting.com an.