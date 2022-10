Europas größte Schau von Kunst auch im Bezirk Tulln

Das Fest zum Auftakt, „wie überhaupt die Tage der Offenen Ateliers, sind der Beweis dafür, welch kulturelle Kreativität in unserem Bundesland steckt, sowohl in der Hochkultur wie auch in der Breitenkultur. Ich finde es beeindruckend, dass quer über Niederösterreich tausend Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers öffnen um ihre Werke zu zeigen. Das ist für uns alle wichtig, vor allem in Krisenzeiten“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begeistert.

Aber nicht allein die Kunstschaffenden wurden gefeiert und ausgewählte Kunstwerke gezeigt, sondern auch Kunst „live“ geschaffen.

Bei Europas größter Schau von bildender Kunst und Kunsthandwerk, den 20. NÖ Tagen der Offenen Ateliers, am 15. und 16. Oktober, stellen 1.000 Künstler 100.000 Kunstwerke aus.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.