300 Personen bei der Tullner Eisdisco

Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen während der Corona-Pandemie mussten die Tullner Jugendlichen und Junggebliebenen lange auf die beliebte Eisdisco verzichten. Stattdessen war in dieser Zeit am Samstagabend Familien-Eislaufen angesagt.

Aber Ende Jänner war es endlich wieder soweit: Die Eisdisco, die auch Voodoo Jürgens in seinem Tulln-Lied verewigte, öffnete und die Besucherinnen und Besucher stürmten regelrecht die Kunsteisbahn. „300 Personen, eine tolle Stimmung, keine Probleme und zufriedene Gäste“, skizziert Christian Holzschuh, Abteilungsleiter Sport- und Freizeit­betriebe bei der Stadtgemeinde, den Abend.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es die Disco-Atmosphäre am Eis in dieser Saison noch einmal: am Faschingsamstag, 18. Februar, von 18.30 bis 21 Uhr.

Die Kunsteisbahn ist auch in den Ferien eine bei Jung und Alt beliebte Sportstätte. In den Weihnachtsferien drehten hier 8.907 Eisläuferinnen und Eisläufer ihre Runden. Diese Woche ist der Eislaufplatz täglich bereits ab 8.30 Uhr geöffnet (Details siehe Info-Box).

„Für die Saison 2023/2024 wird überlegt, Familien-Eislaufen und Eisdisco im 14-Tage-Rhythmus anzubieten“, informiert Holzschuh.

„Unsere Kunsteisbahn ist ein wahrer Besuchermagnet, gerade die erste Eisdisco nach den Einschränkungen der Pandemie war ein voller Erfolg. Wir wollen daran festhalten und diese schöne Outdoor-Aktivität wieder etablieren,“ ergänzt Stadtrat Franz Hebenstreit.

Saisonende ist heuer je nach Witterung am 18. oder 25. Februar.

