Unter dem Motto: „Hundert Plätze, alles Schätze - Tulln meine schöne Heimatstadt“, stellte Fotohistoriker Manfred Schobert der Egon Schiele Volksschule in Tulln zahlreiche Bilder für den Unterricht zur Verfügung.

Aus den Aufnahmen wurden Collagen erstellt, die nun die Gänge des Schulhauses schmücken. Dabei entstanden kreative Kunstwerke, die mit viel Freude gestaltet wurden.

„Es geht um die Freude am Tun, um das Entdecken der eigenen Kreativität, um das Vertrauen in die eigene schöpferische Kraft und dabei viel Spaß zu haben“, will Werk- und Kunstlehrerin Eva Schmircher ihren Schülern bei ihren Projekten vermitteln.

Spielerisch lernten die Kinder auch Wissenswertes und Neues über Denkmäler, Ereignisse und historische Plätze in ihrer Heimatstadt.

„Ich bin jedes mal erstaunt und begeistert über den natürlichen Zugang der Kinder zu kreativen Gestaltungsmöglichkeiten“, freut sich Eva Schmircher, die auch in ihrem Kunstatelier „Schmiererei“ die Freude am Tun weitergibt.

Manfred Schobert war von der Idee fasziniert: „Ich habe immer große Freude, wenn ich Kindern und Studenten helfen kann“, so der Fotograf.

Seine erste Ausstellung war exakt vor 40 Jahren in der Volksbank am Tullner Hauptplatz. Der Archivar des Fotoarchives der Stadt Tulln hält bereits seit 1958 Ereignisse in Tulln fotografisch fest.

Nun schmücken die einzigartigen Collagen die Gänge des Schulhauses. Auch der Sachunterricht wird durch die Erstellung von spannenden Tulln Heftchen durch diese Aktion bereichert.