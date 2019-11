Sieben Wochen lang waren sie die Attraktion in Klagenfurt: 299 Bäume mitten im Wörthersee Stadion. Die Kunstinstallation zieht weiter: Bis 16. November muss das Spielfeld geräumt sein, der Mischwald kommt ins Tullnerfeld.

Urbanitsch Wolfgang Praskac auf dem 10.000 mgroßen Areal im Pflanzenland, auf dem die 299 Bäume eingepflanzt werden.

In den nächsten Wochen werden die grünen Riesen mit Lkw von Kärnten nach Niederösterreich geliefert. Den Transport sind die Bäume schon gewohnt – ursprünglich kommen die 299 Exponate aus Deutschland und Italien.

Claudia Wagner Umweltbewusst im Lkw-Konvoi?

„In Österreich haben wir es nicht geschafft, die Kombination für den Mischwald aufzutreiben“, erklärt Christine Strömpfl, Sprecherin von „For Forest“. Gesucht wurden Bäumen, die von klein auf an das Umpflanzen gewöhnt sind – sonst hätte der Mischwald die Etappen nicht überlebt. In den Nachbarländern sei man, so Strömpfl, schließlich fündig geworden.

Keine Leerfuhren bei Transport

Bei den Lieferungen nach Kärnten und jetzt nach Niederösterreich spielt der Umweltgedanke eine große Rolle. Strömpfl: „Die Lkw fahren so, dass keine Leerfuhren entstehen.“ Das soll in den nächsten Wochen passieren. Ziel des Transports: das Pflanzenland Praskac.

„Diese Bäume haben niemanden kalt gelassen. Es war ein Lohn für unsere harte Arbeit, dass die Besucher das Stadion mit positiven Emotionen und einem stärkeren Bewusstsein für die Wichtigkeit unserer Natur verlassen haben.“ Herbert Waldner, Kärntner Unternehmer, der die Umsetzung des „For Forest“-Kunstprojekts finanziert

„Die 299 Bäume werden nach und nach angeliefert, wir haben ja Platz genug“, erklärte Wolfgang Praskac. Auf einer Fläche von rund 10.000m werden Birken, Ahorn, Pappeln, Eichen, Erlen und Föhren mit „viel Know-how“ eingepflanzt, aufgepflanzt und gepflegt.

„Ich freue mich ganz besonders, ,For Forest‘ als Partner an Bord zu haben, da das Thema Wald ein Schwerpunkt der Klimakonferenz sein wird.“ R20-Programmdirektorin Sandra Gottschall über die Partnerschaft von „For Forest“ mit der Klimakonferenz „R20 Austrian World Summit“ im Mai in Wien

Rund zehn Mitarbeiter werden die Exponate willkommen heißen und in ihrem vorübergehenden Heim in Tulln einsetzen. Nächster Schritt ist der Architektenwettbewerb für den neuen Stadtteil in Michelhausen. „Dort werden die Bäume dann als fixer Bestandteil des Parks wieder eingepflanzt“, weiß Praskac.