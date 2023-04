Gerhard Zsambok setzt einen Kontrapunkt zur virtuellen Welt

Noch bis 30. April kann man in der Kunstwerkstatt mit der Ausstellung „The Flow“ in die faszinierende Welt von Gerhard Zsambok eintauchen. Der freischaffende Künstler zeigt darin kinetische Skulpturen, zusammengeschweißt, gehämmert, gezimmert aus den verschiedensten Materialien, oft mit Wasser als zentralem, aber immer mit Bewegung als wichtigstem Element. „Seine Skulpturen sind wie Gedichte, die einen flüchtigen Moment festhalten… Beim Betrachten seiner Werke dürfen wir erneut Kinder sein, bei einigen auch interagieren oder vereinfacht gesagt: mitspielen“, sagte Mariana Ionita bei der Vernissage.

Im Wiener Prater die Liebe zur Kinetik entdeckt

Die Liebe zur Kinetik entdeckte Zsambok bei einem Besuch im Wiener Prater Ende der 80er-Jahre. Auf Wasserstrahlen frei schwebende Bälle bei einem Schießstand ließen ihn nicht mehr los. Seitdem entstand eine Vielzahl raffiniert konstruierter (Wasser-) Maschinen, die ihre Betrachter sowohl physikalisch als auch künstlerisch begeistern. Zsambok selbst sieht die Körperlichkeit seiner Werke als Kontrapunkt zur zunehmend virtuellen Welt der Gegenwart. Sie wirken ein wenig aus der Zeit gefallen und sind doch auch zeitgemäß oder vielmehr zeitlos, in ihren meist in Endlosschleife wiederkehrenden Bewegungsabläufen. „The Flow“ in der Kunstwerkstatt kann samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden, Online-Info auf www.wasserkunst.at.

