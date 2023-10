Kostenloses Konzert des Jugendjazzorchesters

Am Samstag, 28. Oktober, ab 10 Uhr lädt das Jugendjazzorchester zum Session Day in die Musikschule Tulln ein. Alle Bewerber und die Mitglieder des Jugendjazzorchesters werden in Ensembles eingeteilt und den ganzen Tag lang von Dozenten gecoacht und auf ihr abendliches Konzert in der Kunstwerkstatt Tulln vorbereitet.

Die Teilnehmenden werden gebeten, schon im Vorfeld Stücke vorzubereiten und mitzunehmen, bekommen aber auch vor Ort ein Repertoire zum Einstudieren. Das Training dauert bis 18 Uhr, ab 19.30 Uhr gibt es eine öffentliche Abschluss-Session mit dem Jugendjazzorchester in der Kunstwerkstatt Tulln. Der Eintritt ist frei.

Jedes Jahr perfektionieren rund 20 Nachwuchsjazzer unter dem musikalischen Leiter Andreas Pranzl ihren Big Band Sound. Foto: Daniela Matejschek

Vor rund 10 Jahren wurde die Idee eines landesweiten Jugendjazzorchesters als Begabtenförderungsprojekt des Musik & Kunst Schulen Management in die Tat umgesetzt. Rund 20 „Nachwuchsjazzer“ des Orchesters arbeiten unter dem musikalischen Leiter Andreas Pranzl mit Freude und Leidenschaft am professionellen Big Band Sound. Sie lassen bei Stadtfesten, Brass Festivals, in Jazzclubs wie dem „Porgy & Bess“ oder bei „Symphonic Rock“ den musikalischen Funken überspringen.