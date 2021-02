Die Online-Galerie des Künstlers Norbert Kienbeck befasst sich mit dem Thema Frauen und Humor.

Kienbeck führt in seinem Video durch die Kunstwerkstatt und zeigt 21 seiner 77 gezeichneten und gemalten Bilder, die sich um das Thema Frau drehen. „Für mich sind alle Frauen schön, die Frauen auf meinen Bildern sollte man lieber nicht unterschätzen“, scherzt der Kunsterzieher.

Auch der Humor spielt im Leben des ehemaligen Cartoonisten eine nicht unbedeutende Rolle. Das beweist auch das Video, das auf der Homepage der Kunstwerkstatt Tulln zu sehen ist. Dass auch Kunst in Corona-Zeiten möglich ist, zeigen einige Aktivitäten rund um die Tullner KWT. Trotzdem stehen die Künstler schon alle in den Startlöchern, denn „wir brauchen wieder Menschen in den Galerien und das unmittelbare Feedback des Publikums“, so Kienbeck, der schon am nächsten Projekt arbeitet.