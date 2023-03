Tullner Firefly Club feiert zehnten Geburtstag

Die biederen und gutbürgerlichen Hallen der Kunstwerkstätte wurden von den fetzigen Rhythmen der Mitglieder des Fireflyclubs bewegt, welche heuer ihr zehnjähriges Bestehen feierten. Unter dem Motto „Musik grenzt niemanden aus. Talent kennt keine Behinderung“ unterstützt der Verein nun schon seit zehn Jahren Menschen mit besonderen Bedürfnissen mit Musik bei ihrer Inklusion.

Gegründet in Wien, seit 2016 wird in Tulln Party gemacht

Ursprünglich in Wien gegründet, ist der Verein seit 2016 in Tulln tätig. Christoph Sackl, der gemeinsam mit Sebastian Gruber den Verein gegründet hat, lebte lange in England und stieß dort auf diese Form der Inklusion mithilfe von Musik. Mit Unterstützung durch Trainingseinheiten und professionellem Equipment wird hier Menschen mit besonderen Bedürfnissen die Gelegenheit gegeben, eigenständig Musik aufzulegen. Insgesamt 10 Acts heizten den Anwesenden von 14 bis 22 Uhr ein. Das Spektrum der Musik war mit Klassikern der österreichischen Popmusik wie der EAV und Danzer, Apres-Ski Hits und vielen anderen Stilrichtungen sehr vielfältig. Die zahlreich erschienenen Gäste hatten sichtlich gute Laune.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.