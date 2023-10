Waldviertler soll sich Versehrtenrente erschlichen haben

26.223,25 Euro an Versehrtenrente soll ein 61-Jähriger zwischen 2015 und 2022 unrechtmäßig erhalten haben. Der deutsche Staatsbürger, ehemals in der Nähe von Fels am Wagram wohnhaft, soll jahrelang Folgeschäden eines angeblichen Arbeitsunfalls vorgetäuscht haben. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe.

Durch einen Sturz am Arbeitsweg im Jahr 2015 soll sich der 61-Jährige einen Bruch am linken Arm zugezogen haben, der ihm Jahre später immer noch Probleme bereitet. Auch soll diese Verletzung zu einem zweiten Unfall geführt haben. Der Waldviertler, nun in Gföhl wohnhaft, behauptet nämlich aufgrund eines Krampfes in seiner beschädigten Hand wieder bei der Arbeit von einer Leiter gefallen zu sein.

Über die Jahre wurden mehrere Gutachten durchgeführt, um den Gesundheitszustand des Angeklagten zu eruieren, mit verschiedenen Ergebnissen. Grundsätzlich erhielt der 61-Jährige zwischen 2015 und 2022 Versehrtenrente, die Höhe wurde allerdings immer wieder angepasst.

Ein Gutachten jagt das nächste

Wegen der Verletzung durch den angeblichen Sturz von der Leiter versuchte der Angeklagte mehr Geld einzufordern. Diese Forderung wurde allerdings abgelehnt, da ein weiteres Gutachten ergab, dass die Verletzung höchstwahrscheinlich nicht von einem Sturz stammten, sondern normale Abnutzungserscheinungen seien. Daraufhin versuchte der 61-Jährige das Geld am Landesgericht St. Pölten einzuklagen.

Durch diese Klage kam es zu einem erneuten Gutachten, wobei die Gutachterin etwas bemerkt, was den anderen vor ihr nicht aufgefallen war. So klagte der Waldviertler über Hautverfärbungen an diversen Stellen, diese waren aber scheinbar nur aufgemalt.

Vor Gericht bestritt der 61-Jährige alle Vorwürfe und schilderte von seinen vielzähligen gesundheitlichen Beschwerden. Letztendlich wurde entschieden, dass für ein Urteil noch weitere Gutachten eingeholten werden müssen. Deswegen wurde die Verhandlung vertagt.